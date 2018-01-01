До «чорного списку» Мінкульту потрапило ще четверо російських артистів

Мінкульт оновив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Міністерство культури України за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, трьох російських акторів і режисера. Про це йдеться на сайті Мінкульту. Мінкульт оновив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Так, 1 лютого до списку було внесено російських акторів Євгена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актор Євген Бакалов незаконно відвідував окупований Крим

Мінкульт оновив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Міністерство культури України за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, трьох російських акторів і режисера. Про це йдеться на сайті Мінкульту.

Мінкульт оновив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Так, 1 лютого до списку було внесено російських акторів Євгена Бакалова, Єгора Барінова, Олександра Фісенка та режисера Олександра Якимчука.

Наразі у списку налічується 124 діячі культури.

Раніше стало відомо, що російський актор Ігор Ліфанов потрапив до бази даних центру «Миротворець».

Раніше повідомлялося, що популярний російський актор Віктор Бичков також потрапив до бази сайту «Миротворець».

Перед цим до чорного списку «Миротворця» внесли українофоба Вассермана.

«Главком» також повідомляв, що співак і музикант та зірка серіалу «Бригада» Павло Майков потрапив у «чистилище» «Миротворця» через гастролі в окупованому Криму.

Влітку в базу «Миротворця» потрапили російська актриса і зірка телесеріалу «Кухня» Олена Підкамінська. Крім Підкамінської, лави ворогів України поповнили російські актори, серед яких: Катерина Волкова, Андрій Фролов, Андрій Феофанов та Анна Попова.

Також відомо, що Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б'янка) у в'їзді в Україну. Співачка пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.