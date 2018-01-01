Ще один російський актор потрапив до «чистилища» «Миротворця»

Ліфанова звинувачують у незаконному відвідуванні анексованого Криму.

Російський актор Ігор Ліфанов потрапив до бази даних центру «Миротворець». Про це повідомляється на сторінці «Миротворця» у Facebook. Як зазначається, причиною внесення до бази стало незаконне відвідування анексованого Криму. «Спіймали кримінальника на прізвисько «Вентилятор». Попався на



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Ігор Ліфанов

Ліфанова звинувачують у незаконному відвідуванні анексованого Криму.

Російський актор Ігор Ліфанов потрапив до бази даних центру «Миротворець». Про це повідомляється на сторінці «Миротворця» у Facebook.

Як зазначається, причиною внесення до бази стало незаконне відвідування анексованого Криму.

«Спіймали кримінальника на прізвисько «Вентилятор». Попався на свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками український Крим. Поміщено в Чистилище для передачі в правоохоронні органи і спецслужби України з метою постановки на облік. Об'єкт: Ліфанов Ігор Романович», — йдеться у повідомленні.

Ліфанов став відомим завдяки своїм ролям у фільмах «Жесть», «Денний дозор», а також у серіалах «Убойная сила», «Спецназ», «Дільниця».

Раніше повідомлялося, що популярний російський актор Віктор Бичков також потрапив до бази сайту «Миротворець».

Перед цим до чорного списку «Миротворця» внесли українофоба Вассермана.

«Главком» також повідомляв, що співак і музикант та зірка серіалу «Бригада» Павло Майков потрапив у «чистилище» «Миротворця» через гастролі в окупованому Криму.

Влітку в базу «Миротворця» потрапили російська актриса і зірка телесеріалу «Кухня» Олена Підкамінська. Крім Підкамінської, лави ворогів України поповнили російські актори, серед яких: Катерина Волкова, Андрій Фролов, Андрій Феофанов та Анна Попова.

Також відомо, що Державна прикордонна служба відмовила співачці Тетяні Липницькій (творчий псевдонім Б'янка) у в'їзді в Україну. Співачка пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.