Тимошенко у Раді: Закон про проведення всеукраїнського референдуму треба розглянути у турборежимі



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Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко Фото: ba.org.ua

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що на референдумі мають розглядатися питання продажу землі, об'єктів стратегічної власності, застосування формули Штайнмаєра

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про те, що закон про проведення всеукраїнського референдуму має бути розглянутий Радою у турборежимі. Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради.

За її словами, на референдумі мають розглядатися питання продажу землі, об'єктів стратегічної власності, застосування формули Штайнмаєра.

Перед цим, на засіданні погоджувальної Ради Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про всенародний референдум, і нагадала, що саме закон про народовладдя був першим у передвиборчій програмі президента.

«Так, на референдум треба винести питання продажу землі, адже люди наразі виступають проти такого рішення. Так, за останніми соцдослідженнями, нагадала Юлія Тимошенко, 73% людей категорично проти продажу землі, а 81% проти продажу іноземцям, а ще дві третини вимагають референдуму щодо земельного питання», - наголосила Тимошенко.

Окрім того, зауважила голова партії, багато українців вимагають референдуму і щодо застосування формули Штайнмаєра.

Голова партії також вимагає від президента накласти вето на ухвалений в парламенті законопроєкт щодо скасування переліку об’єктів, заборонених до приватизації.

«Як можна скасувати перелік, коли там всі науково-дослідні інститути. Є загроза, що їх продадуть просто як приміщення. Там 124 об’єкти Укроборонпрому, це наші оборонні заводи! Скасування заборони на приватизацію цих об’єктів – це пряме зазіхання на незалежність, суверенність держави. Треба розробити новий перелік, а потім підписати вже закон», – підсумувала Тимошенко.