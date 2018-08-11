В уряді назвали умови для відновлення водопостачання до окупованого Криму



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В Омеляна є дві умови для повернення подачі питної води до Криму

Україна може відновити подачу питної води до Криму за умови повернення півострова і Кубані.

Про це повідомляє «Унн» з посиланням на міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«Якщо вони (Росія, - ред) готові віддати за це Кубань і Крим, щоб ми відновили водопостачання. Іншої альтернативи я не бачу», – сказав Омелян.

Як повідомлялося, раніше Омелян заявив про рішення припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією.

Він зазначив, що Україна не зазнає збитків від припинення курсування російських поїздів через свою територію.