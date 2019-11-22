Російське місто залишилося в мороз без опалення і гарячої води



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Зараз в місті близько мінус 10 градусів

Аварія на теплотрасі залишила без опалення і гарячої води близько 16 тисяч жителів Курська.

Про це повідомляє ГУ МНС по регіону.

Аварія торкнулася 72 багатоквартирних житлових будинків. Крім того, без опалення залишилися два дитячих садки, дві школи, три поліклініки, політехнічний коледж і Південно-західний державний університет.

Зараз в місті близько мінус 10 градусів. На ліквідацію аварії направлена аварійно-відновлювальна бригада.

Інформації про жертви або постраждалих в результаті аварії не надходило.

Про терміни відновлення гарячого водопостачання також інформація відсутня.

Нагадаємо, цього тижня прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі.

За словами Гончарука, тепломережа у Новому Роздолі не готова до старту.

До слова, наприкінці жовтня мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону.