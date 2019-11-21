У Новому Роздолі розпочали подачу тепла
На даний час у Новояворівську теплоносій з температурою +45 С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону
У Новому Роздолі на Львівщині ліквідували всі витоки на магістральному трубопроводі і почали подавати теплоносій до будинків.
Про це повідомляє у четвер ввечері урядовий портал.
«На даний час у Новояворівську теплоносій з температурою +45 С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньо будинкових систем житлових будинків, інших споживачів. Відновлюється циркуляція по системах споруд», – йдеться в повідомленні уряду з посиланням на місцеву владу.
Раніше сьогодні вранці тепло почали подавати жителям Новояворівська.
Нагадаємо, цього тижня прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі.
За словами Гончарука, тепломережа у Новому Роздолі не готова до старту.
До слова, наприкінці жовтня мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону.