Громада рідного села митрополита Епіфанія перейшла до Української православної церкви



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Глава Української православної церкви Епіфаній виріс у скромному будинку в селі Стара Жадова Сторожинецького Чернівецької області

Змінити конфесійну приналежність громаді вдалося з другої спроби

У рідному селі предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія Стара Жадова, що на Буковині, громада проголосувала за перехід від Московського патріархату до ПЦУ.

Про це розповіли у Старожадівському старостинському окрузі.

«Цієї неділі у нас провели збори релігійної громади місцевої церкви. Усі присутні на зборах люди, а це 415 осіб, проголосували за перехід до єдиної помісної української Православної церкви», - сказала діловод старостинського округу Олена Казимірко.

За її словами, збори релігійної громади пройшли спокійно, без конфліктів. Місцевий священик на збори не з'явився, хоч його й запрошували.

Змінити конфесійну приналежність громаді вдалося з другої спроби. Два тижні тому на це забракло голосів «Ми гарантуємо, що кожен священик, який хоче служити далі - буде служити», - сказав Архієпископ Герман - архієрей ПЦУ.

«На території нашого округу мирно співіснують 12 церков різних релігійних конфесій. І одна з них була православна церква Московського патріархату. Саме парафіяни цієї церкви вирішили перейти до нашої Православної церкви України», - зазначають у Старожадівському старостинському окрузі.

Сергій Думенко (митрополит Епіфаній), якого обрали главою Української помісної православної церкви, виріс у скромному будинку в селі Стара Жадова Сторожинецького Чернівецької області.