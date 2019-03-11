  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Громада рідного села митрополита Епіфанія перейшла до Української православної церкви

    • Розсилка
    Глава Української православної церкви Епіфаній&nbsp;виріс у скромному будинку в селі Стара Жадова&nbsp;Сторожинецького Чернівецької області - Громада рідного села митрополита Епіфанія перейшла до Української православної церкви
    Глава Української православної церкви Епіфаній виріс у скромному будинку в селі Стара Жадова Сторожинецького Чернівецької області

    Змінити конфесійну приналежність громаді вдалося з другої спроби

    У рідному селі предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія Стара Жадова, що на Буковині, громада проголосувала за перехід від Московського патріархату до ПЦУ.

    Про це розповіли у Старожадівському старостинському окрузі.

    «Цієї неділі у нас провели збори релігійної громади місцевої церкви. Усі присутні на зборах люди, а це 415 осіб, проголосували за перехід до єдиної помісної української Православної церкви», - сказала діловод старостинського округу Олена Казимірко.

    Читайте також

    За її словами, збори релігійної громади пройшли спокійно, без конфліктів. Місцевий священик на збори не з'явився, хоч його й запрошували.

    Змінити конфесійну приналежність громаді вдалося з другої спроби. Два тижні тому на це забракло голосів «Ми гарантуємо, що кожен священик, який хоче служити далі - буде служити», - сказав Архієпископ Герман - архієрей ПЦУ.

    «На території нашого округу мирно співіснують 12 церков різних релігійних конфесій. І одна з них була православна церква Московського патріархату. Саме парафіяни цієї церкви вирішили перейти до нашої Православної церкви України», - зазначають у Старожадівському старостинському окрузі.

    Сергій Думенко (митрополит Епіфаній), якого обрали главою Української помісної православної церкви, виріс у скромному будинку в селі Стара Жадова Сторожинецького Чернівецької області.

    Читайте також
    церква Українська православна церква релігія православна церква громада Чернівецька область томос автокефалія Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ