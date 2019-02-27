Ще одна церква на Черкащині приєдналася до Помісної церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із 49 вірян Бужанської церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 40 виявили бажання перейти до Православної церкви України

Парафіяни Бужанської церкви на зборах громади прийняли рішення про вихід із Московського патріархату. Повідомляють «Вісті Черкащини».

«Із 49 вірян церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 40 виявили бажання перейти до ПЦУ, а решта, зокрема й отець Василь, захотіли залишитися в Московській церкві, - розповів один з ініціаторів приєднання до Православної церкви України Олексій Багателя. – Це їхній вибір, і ми, як християни, не можемо судити своїх братів і сестер по вірі. Будемо рухатися далі. Оформляємо статут церкви, молимось, щоб нам прислали її нового настоятеля. Приміщення новозбудованого храму залишилося за більшістю, і тепер слово Боже лунатиме тут українською мовою, а не мертвою церковнослов’янською».

Бужанська православна громада поки що єдина в районі, яка вийшла з-під опіки Московського патріархату. Надходять повідомлення, що до Православної церкви України готові приєднатися також віряни Винограду і частина парафіян Свято-Михайлівської церкви Лисянки.

Слід нагадати, що уже близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.

Читайте також: