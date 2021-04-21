До Ради зараз проходять п’ять партій. «Європейська солідарність» наздогнала «Слуг» – опитування

Якби президентські вибори відбулися зараз, найбільшу підтримку отримали б Зеленський та Порошенко

«Європейську Солідарність» готові підтримати 20,4% українців

«Європейська Солідарність» наздоганяє «Слугу народу», рейтинг двох політичних сил перевищує 20%. Такі результати соціологічного опитування компанії SOCIS.

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився й буде голосувати, партію «Слуга народу» готові підтримати 22,7%, «Європейську Солідарність» – 20,4%, «ОПЗЖ» – 12 %, ВО «Батьківщина» – 10,8 %, «Сила й Честь» – 6,4%.

Партії, які не долають 5 %-й бар’єр: «Українська стратегія Гройсмана» – 4,8 %, ВО «Свобода» – 3,8 %, «Голос» – 3,3 %, Радикальна партія Олега Ляшка – 3,1 %. Також до Верховної Ради не потрапляють «Наші», «Партія Шарія», «За майбутнє», «Опозиційний блок», «ПроПозиція» та інші.

Опитування SOCIS

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Зеленський та Порошенко.

Серед тих, хто визначився й буде голосувати, 26,7 % готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6 % – Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко ладні проголосувати 10,1 %, за Юрія Бойка – 9,7 %. Ігоря Смешка – 7,5 %, Володимира Гройсмана – 4,5 %, Євгенія Мураєва – 3 %, Олег Ляшка – 2,7 %, Дмитра Разумкова –2,5 %, Віктора Медведчука – 2,2 %, Віталія Кличка – 1,3 %. Інший кандидат – 9%.

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським порівняно із голосуванням у 2019 році суттєво скоротився. Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% від тих, хто визначився і прийде голосувати, Петра Порошенка – 43,7%. Як відомо, на виборах 21 квітня 2019 року за Зеленського проголосували 73,22 %, за Петра Порошенка – 24,45 %.

Юрій Бойко в другом турі програє й Зеленському, і Порошенку.

Опитування SOCIS

Опитування проводилося 8-12 квітня методом телефонного інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Загалом опитали 2000 респондентів на території всієї України, окрім Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.