До суду надійшов позов щодо формування Громадської ради при «Укравтодорі»



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Наразі суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Позивачі - новообрані члени Громадської ради при «Укравтодорі» просять суд зобов’язати Новака затвердити новий склад Громадської ради, що було обрано 5 листопада 2018 року, а рішення про припинення роботи у цьому напрямку визнати протиправним», - йдеться у повідомленні.

Разом з позовом до суду надійшло клопотання про його забезпечення. Зокрема, серед вимог клопотання – заборонити керівнику Укравтодору вчиняти будь-які дії щодо скликання та формування нового складу Громадської ради до вирішення вищевказаного спору по суті.

Наразі суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, «Укравтодор» планує за рік відновити від 1500 до 1800 кілометрів українських доріг, що відповідає рівню минулого року.

На початку січня міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав дві перешкоди для будівництва платних доріг в Україні.

28 лютого 2018 року у парламенті проголосували законопроект №6766 про концесійні автошляхи.

Пізніше в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак заявив, що вартість проїзду по концесійній дорозі в Україні не повинна перевищувати 10 євроцентів.

Як стало відомо наприкінці лютого 2018 року, першим українським автобаном стане траса від Львова до Польщі.