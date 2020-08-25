Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця вересня



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Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця вересня

Надзвичайний стан було продовжено оскільки поточна ситуація з коронавірусом як і раніше залишається важкою

Кабінет міністрів Таїланду ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану до 30 вересня.

Про це повідомляє видання Bangkok Post.

Надзвичайний стан було продовжено оскільки поточна ситуація з коронавірусом у багатьох регіонах світу як і раніше залишається важкою.

Кабмін затвердив пропозиції Ради національної безпеки про продовження терміну дії режиму НС у всіх областях королівства.

Також однією з причин продовження ПП стало те, що громадяни Таїланду досі повертаються в країну вивізними рейсами.

Перелік держав зі значним поширенням коронавірусу (червоним) формує Міністерство охорони здоров'я і переглядає щотижня. Востаннє МОЗ оновлювало перелік 22 серпня. Відтак у «червоній зоні» нині зокрема такі країни, як Іспанія, Ізраїль та Чорногорія.

Нині люди, які прибули з країн «червоної зони», зобов'язані встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». Якщо людина не має змоги встановити такий додаток, вона буде зобов'язана пройти обсервацію. Це стосується як українців, так і іноземців.

Водночас самоізоляція та обсервація після в'їзду в Україну не потрібна, якщо людина отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, який провели після перетину кордону або не пізніше ніж за дві доби до цього.

Також нагадаємо, що Кабмін пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Нинішній карантин в Україні діє до 31 серпня.