До України летить літак із Москви



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Російський спецавіарейс направляється з Москви до України. У літаку можуть бути бранці Кремля

Літак Спеціальної льотного загону РФ Ту-204-300 RSD092 уже в Україні

Літак Спеціальної льотного загону РФ Ту-204-300 RSD092 уже перебуває над територією України. Ймовірно, у ньому перебувають бранці Кремля. Про те, що спецрейс з із Росії вже пролітає над територією України свідчать дані сервісу flightradars24.

Раніше ЗМІ повідомляли, що о 9 ранку із Москви і Києва мали одночасно вилетіти два літака із ув’язненими. Мова іде про російський російський Ту-204 (реєстраційний номер RA-64058) і український АН-148 (реєстраційний номер UR -UKR).



Зворотний виліт заплановано на 12: 00-12: 15 по Москві і Києву, передає RTVi.

Впродовж тижня ЗМІ називали 7 вересня датою ймовірного початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ. Повідомлялося також, що президент Володимир Зеленський нібито помилував 12 ув’язнених, яких Україна включила до обмінних списків із Росією.

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України).

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Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

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