До України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки

Будь-яке відвідання Криму не через територію України є порушенням законодавства

Лауреатці премії імені Станіславського Хайрулліній не вдалося приховати незаконні візити до окупованого Криму

Відмову на вʼїзд до України отримала російська артистка театру і кіно, що перед цим відвідувала окуповану АР Крим з порушенням українського законодавства. Як повідомили в пресслужбі ДПСУ, жінку впізнали під час оформлення пасажирів, що прилетіли рейсом «Мінськ – Київ».

Прикордонники з’ясували, що громадянка Росії – актриса театру та кіно, заслужена артистка Росії, та лауреат премії ім. Станіславського – відвідувала Крим, порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду.

Вона зізналась, що дійсно відвідувала окупований український півострів, на який весною 2020 року вона потрапила авіарейсом. Однак окрім цього були зафіксовані й інші подібні візити.

На цей раз вона прилетіла в Україну, щоб взяти участь у зйомках. Тепер їй заборонено в’їзд до країни на три роки, вона вже повернулась зворотним рейсом в Білорусь.

Акторкою виявилась Роза Хайрулліна, яка знялась у цілому ряді фільмів та серіалів російського виробництва, а також грала у театрах в РФ.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Тамані, або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.

Минулого місяця у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

До слова, восени до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим.

5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.