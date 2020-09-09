  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Тихий
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Дайте спокій білорусам з «чиїм Кримом»

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Дайте спокій білорусам з «чиїм Кримом»

    До «примусового» візиту в Україну двох членів білоруської Координаційної ради

    Та скільки вже можна мучити нещасних білорусів запитанням «Чий Крим»!? А потім завчено обурюватися обтічними відповідями… Вони вже характеризують не тих, хто відповідає, а тих, хто продовжує запитувати. Ну, не можна ж так прямолінійно й тупо! Ви ще не зрозуміли, що вам відповідають за шаблоном? Білорусам зараз колосально важко пропетляти так, щоб і остогидлого Луку скинути, і залишки свого суверенітету не втратити, зберегти їх, принаймні, на тому ж рівні, як вони склалися за того ж Луки. А далі – видно буде. Імперія розвалюється, її час настав.  І розуміння того, що є насправді імперська Росії та яка її роль у тому, що у них відбувається, до білорусів прийде - або швидко, або не дуже . Це залежатиме від конкретних обставин.

    Не у білорусів треба нині питати чий Крим, а в українців. У нас ще вистачає в країні власної п’ятої колони, у нас «медвідчуківці» мають другу фракцію у Верховній Ралі, а перша – самі знаєте у кого. І якби вибори в Україні відбулися наступної неділі, цей розклад не змінився би. Як тут реально переламати тенденцію – про це давайте думати.

    А щодо Криму… Ми самі дуже мало нагадуємо, що він наш. В тому числі, і білорусам мало про це говоримо. І всьому світові. Де, зокрема, кіно наше – художнє, документальне? Рашисти своє бездарне кіно про «міст у Крим» склєпали. А де наше - талановите, тому що на нашому боці правда? Чому нема від нас нічого про це насправді масового, вірусного в тому ж Ютубі?

    Крим назавжди пов’язаний з Україною – географічно, економічно, історично – космічно, навіть! Ледве не у всіх європейських мовах – назва величного скупчення галактик, яке перекреслює нічне небо з півночі на південь, пов’язана з чимось «молочним» - «Milky Way», «Млечный Путь»… І лише в українській – це Чумацький Шлях. Орієнтуючись по ньому поволі  котили чумацькі вози  - до Криму, по сіль…

    Коротше. Давайте себе поважати.

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Павло Розенко
    Павло Розенко

    ексвіцепрем'єрміністр України

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ