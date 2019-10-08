«Так діють в усіх європейських країнах». У партії «Слуга народу» гордяться справою Пашинського



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Сергій Пашинський

Олександр Корнієнко про арешт Пашинського: Це нормальна робота правоохоронних органів

Розслідування стосовно екснардепа Сергія Пашинського - це нормальна робота правоохоронних органів, так само діють в усіх європейських країнах. Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі «Главкому».

«Як я можу оцінювати арешт Пашинського, якщо це робота правоохоронних органів. Я навіть не знаю, хто саме цим займається. ДБР, напевно. Це їхня підслідність. Це мають вирішувати правоохоронні органи», -підкреслив Корнієнко.

Натомість партія Вакарчука обурена тим, що керівництво ДБР намагається вислужитися перед новою владою арештом Пашинського. А в «Батьківщині» побачили в останніх подіях навколо одіозного депутата «розправу над патріотом».

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.