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    У світі

    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble

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    Знімки космосу, зроблені телескопом Hubble - NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    Знімки космосу, зроблені телескопом Hubble
    Фото: NASA

    Космічному телескопу Hubble у цьому році виповнилося 30 років

    Космічне агентство NASA опублікувало нові знімки телескопа Hubble на честь 30-річчя його запуску. Про це повідомляє пресслужба NASA.

    Опубліковані фотографії космічного простору були зроблені телескопом Hubble протягом різних етапів його роботи. Вони використовувалися вченими, проте NASA лише зараз опублікувало їх.

    Усі знімки космічних об'єктів входять у каталог Колдуелл. Це означає, що вони досить яскраві для спостереження також і астрономами-аматорами.

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    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble
    NASA показало нові фото до ювілею телескопа Hubble

    Нагадаємо, що NASA назвала команду астронавтів для місій на Місяць.

    Теги: NASA
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