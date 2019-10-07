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    Доба на Донбасі: 25 ворожих обстрілів, бійці Об'єднаних сил зазнали втрат

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    У неділю на Донбасі загинув&nbsp;<span>військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун</span> - Доба на Донбасі: 25 ворожих обстрілів, бійці Об'єднаних сил зазнали втрат
    У неділю на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун

    За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення

    У неділю, 6 жовтня, бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    «Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», - зазначається у звіті.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 15 обстрілів:

    • тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
    • двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
    • неподалік Богданівки та поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;
    • поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;
    • неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів:

    • тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
    • неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
    • в районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • в районі Зайцевого та неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;
    • поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм,ручного протитанкового гранатомета.

    За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.

    Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

    Нагадаємо, загиблий вчора на Донбасі – військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун. 41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета.

    Він помер на місці від больового шоку та втрати крові.

    бойовики на Донбасі Мінські угоди обстріл Операція Об’єднаних сил
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