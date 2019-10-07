Доба на Донбасі: 25 ворожих обстрілів, бійці Об'єднаних сил зазнали втрат



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У неділю на Донбасі загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення

У неділю, 6 жовтня, бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

«Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», - зазначається у звіті.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 15 обстрілів:

тричі поблизу Новотроїцького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської та стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Богданівки та поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем;

поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Березового – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем;

неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 10 обстрілів:

тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, а також з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;

в районі Золотого-4 – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Золотого – зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевого та неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм,ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Нагадаємо, загиблий вчора на Донбасі – військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Іван Дейкун. 41-річного старшого солдата вразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета.

Він помер на місці від больового шоку та втрати крові.