Доба на Донбасі: біля Авдіївки бойовики стріляли з гранатомета



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Доба на Донбасі: біля Авдіївки бойовики стріляли з гранатомета

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає

На Донбасі 27 серпня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

27 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.

Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, немає.

Зазначається, що українські військові дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.