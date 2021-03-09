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    Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «перемир'я»

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    Бойовики на Донбасі дев&rsquo;ять разів порушили режим припинення вогню - Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «перемир'я»
    Бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню

    Бойових втрат серед українських воїнів немає

    Протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

    Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

    А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища ПІіски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті олоте-4 – ще й зі стрілецької зброї.

    До того ж, в районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

    На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

    Бойових втрат серед українських воїнів немає.

    Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

    На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК
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