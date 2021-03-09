Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «перемир'я»

Бойових втрат серед українських воїнів немає

Протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища ПІіски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті олоте-4 – ще й зі стрілецької зброї.

До того ж, в районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.