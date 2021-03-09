Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів порушили «перемир'я»
Бойових втрат серед українських воїнів немає
Протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», загарбники за допомогою ручного протитанкового гранатомета здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї та селища ПІіски окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поруч населеного пункту Опитне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та автоматичного станкового гранатомета, а у передмісті олоте-4 – ще й зі стрілецької зброї.
До того ж, в районі селища Лебединське противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета.
На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Від початку поточної доби, 9 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.