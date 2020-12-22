Комірник-терорист. Чоловіка на Кіровоградщині визнали винним у фінансування бойовиків «ЛНР»

В Україні за фінансування тероризму можна на 12 років потрапити до в'язниці

Правоохоронці знайшли в помешканні обвинуваченого боєприпаси, які він отримав для організації вибуху на території Кіровоградської області

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав винним комірника одного з місцевих підприємств у фінансування тероризму і незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-5 КК України) і дав йому п`ять років позбавлення волі, яке замінив на іспитовий термін у вигляді двох років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 грудня.

Досудове розслідування з’ясувало, що обвинувачений 8 квітня 2020 року зі своєї банківської картки перерахував 1560 грн на яндекс-рахунок, який вказаний як контактний, для надсилання грошової допомоги на сайті «Гуманитарные волонтеры Новороссии». Перед цим чоловік кілька разів спілкувався телефоном з невідомим, який і скинув йому через «Вайбер» контакти для надання фінансової допомоги бойовикам «ЛНР».

Крім цього, наприкінці липня 2020 року цей же невідомий повідомив обвинуваченому про відправлення посилки із боєприпасами для вчинення вибуху в громадському місці на території Кіровоградської області. Чоловік забрав посилку біля дорожнього знаку «Звенигородка» (дорога Петрове-Олександрія) і заніс додому.

Під час обшуку помешкання обвинуваченого правоохоронці виявили три корпуси бойової ручної осколкової гранати типу Ф-1; два корпуси бойової ручної осколкової гранати типу РГД-5; п`ять уніфікованих бойових підривачів ручних гранат дистанційної дії типу УЗРГМ (УЗРГМ-2).

Наприкінці вересня обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. У суді чоловік повністю підтвердив, що визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень та повністю усвідомлює вид покарання, який буде до нього застосований у разі затвердження угоди.

У підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості.