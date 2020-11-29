Доба на Донбасі: бойовики дев'ять разів зірвали режим тиші

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не зафіксовано

Ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни

Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного.

Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт безпілотника противника типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не зафіксовано.

Від початку поточної доби, 29 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками», –резюмується у звіті.