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    Росія відмовилась від обміну полоненими до Нового року – ЗМІ

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    Останній обмін полоненими&nbsp;<span>відбувся 16 квітня 2020 року</span> - Росія відмовилась від обміну полоненими до Нового року – ЗМІ
    Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня 2020 року
    Фото: Офіс президента України

    Москва звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну

    Росія та підконтрольні їй «ЛНР» і «ДНР» відхилили пропозицію України провести обмін полоненими напередодні новорічних свят.

    Про це повідомив російському виданню РБК співрозмовник, близький до переговорного процесу з російської сторони.

    Провести до кінця року черговий обмін раніше закликав глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук. Він також заявив, що Україна подала документи на 11 осіб і очікує від терористичних організацій дій у відповідь.

    Москва, зі свого боку, звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну. «Українські зобов'язання припинити переслідування вже звільнених осіб не виконані. Процедури попередніх обмінів не можна вважати завершеними», – заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов за підсумками зустрічі в форматі відеоконференції 25 листопада. За його словами, це «створює непереборні перешкоди для нового обміну».

    «Швидко і якісно провести юридичне очищення не завжди виходить», – пояснив РБК співрозмовник, близький до Офісу президента України Володимира Зеленського.

    Раніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори. 


    Теги: Росія бойовики на Донбасі обмін полоненими Леонід Кравчук Україна
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