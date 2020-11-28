Росія відмовилась від обміну полоненими до Нового року – ЗМІ

Москва звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну

Росія та підконтрольні їй «ЛНР» і «ДНР» відхилили пропозицію України провести обмін полоненими напередодні новорічних свят.

Про це повідомив російському виданню РБК співрозмовник, близький до переговорного процесу з російської сторони.

Провести до кінця року черговий обмін раніше закликав глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук. Він також заявив, що Україна подала документи на 11 осіб і очікує від терористичних організацій дій у відповідь.

Москва, зі свого боку, звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну. «Українські зобов'язання припинити переслідування вже звільнених осіб не виконані. Процедури попередніх обмінів не можна вважати завершеними», – заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов за підсумками зустрічі в форматі відеоконференції 25 листопада. За його словами, це «створює непереборні перешкоди для нового обміну».

«Швидко і якісно провести юридичне очищення не завжди виходить», – пояснив РБК співрозмовник, близький до Офісу президента України Володимира Зеленського.

Раніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.



