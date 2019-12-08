Мир для України – коли російські війська підуть геть з нашої землі

Ми віримо в нашу перемогу, але і не допустимо поразки!

Ми вимагаємо від влади не йти на поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі

Більше 20 тисяч українців вийшли сьогодні на Майдан Незалежності у Києві, тисячі на площі своїх рідних міст по всій Україні. Влада настільки налякана, що оголосила наше мирне віче Майданом. Але це не так. Це – віче підтримки України. Єдиний, проти кого це віче – Путін!

Разом ми вшанували пам'ять наших співітчизників, які цього тижня загинули під час пожежі в Одесі. Це – біль для всієї України. Але ми не можемо забути і десятки тисяч загиблих українських воїнів, які стали жертвою російської агресії.

Ми вимагаємо від влади не йти на поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі. Це мають почути і наші союзники, і український президент. Мир для нас – коли російські війська підуть геть з нашої землі. Мир для нас – коли російські танки, артилерія підуть геть з української землі. Мир для нас – коли російські найманці підуть геть з нашої землі. А якщо і залишаться – то у в‘язницях, відповідачи за смерть українців. Ми щиро бажаємо успіху українській делегації у Парижі завтра. Ми віримо в нашу перемогу, але і не допустимо поразки! Ми сильні, бо ми разом! Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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