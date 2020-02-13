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    Доба на Донбасі: бойовики тричі обстріляли українські позиції

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    Доба на Донбасі: бойовики тричі обстріляли українські позиції

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було

    12 лютого збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • поруч з Новотошківським — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік населеного пункту Оріхове — з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
    • поблизу Південного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    За поточну добу втрат немає.

    Нагадаємо, що сьогодні у Мінську погодили нову ділянку для розведення сил на Донбасі.

    Раніше у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту.

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    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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