Доба на Донбасі: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було
12 лютого збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:
- поруч з Новотошківським — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік населеного пункту Оріхове — з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
- поблизу Південного — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, що сьогодні у Мінську погодили нову ділянку для розведення сил на Донбасі.
Раніше у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту.