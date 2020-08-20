Доба на Донбасі: бойовики тричі зірвали режим припинення вогню



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї

У середу, 19 серпня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

«Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – запевнили у штабі.

Водночас, поблизу Луганського та двічі біля Попасної зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

«В усіх випадках поодинокі постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – йдеться у звіті.

Зазначається, що ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 20 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, 19 серпня у Мінську були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану та чотири нові ділянки розведення сил.