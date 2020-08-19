Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Луганського



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Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Окупанти на Донбасі від початку доби 19 серпня один раз обстріляли українських захисників. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував українських військових біля Луганського.

«Постріли були не прицільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися. На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою», - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС зазначають, що відколи проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Як повідомлялося, 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Також нагадаємо, що напередодні у Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року.

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