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    Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, українські бійці відповіли на провокації

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    Бойових втрат серед наших воїнів немає - Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, українські бійці відповіли на провокації
    Бойових втрат серед наших воїнів немає

    На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 18 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми.

    Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.

    На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

    «Від початку поточної доби, 19 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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