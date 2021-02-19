Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, українські бійці відповіли на провокації
На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Протягом минулої доби, 18 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми.
Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.
На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.
«Від початку поточної доби, 19 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – резюмується у звіті.