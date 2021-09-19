Стало відомо, як «голосують» жителі Донбасу на російських виборах (відео)

Надалі схеми шахрайського голосування в Росії можуть видавати за масове волевиявлення

В мережу потрапило відео, на якому один чоловік голосує за партію Единая Россия з різних акаунтів жителів тимчасово окупованої території Луганської області

Невідомі опублікували відео на YouTube, в якому з акаунтів жителів так званої «ЛНР» онлайн голосують за партію влади на виборах у Росії.

Відео триває 16 хвилин. Його опублікували на недавно створеному каналі Вибори в «ЛНР» 2021. Весь час невідомий чоловік демонструє, як голосує за партію Единая Россия з різних акаунтів жителів тимчасово окупованої території Луганської області.

Один за всіх? як голосують на окупованих територіях України Автор: Вибори в ЛНР

Раніше Москва масово роздавала паспорти жителям ОРДЛО, з якими вони тепер можуть взяти участь в голосуванні. Для «голосування» чоловік використовує базу з персональними даними «виборців» – там є всі потрібні логіни і паролі, щоб увійти на портал державних послуг Росії.

Автор відео також вказує дату так званого «голосування». Йдеться про 17 вересня – день початку виборів у Державну думу. Дані про «голосування» він вносить до звіту Алчевського центру культури і творчості для виборчої комісії. Алчевськ зараз окупований.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

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