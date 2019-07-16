Доба на Донбасі: один військовий загинув, троє — поранені



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За даними розвідки 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню, із них шість разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, окупанти вели обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та сталося бойове зіткнення;

двічі біля Широкиного – зі стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

двічі околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

поблизу Луганського – з великокаліберного кулемета;

біля Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

неподалік Попасної – з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;

в районі населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні один раз поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що біля Авдіївки загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади Дмитро Лісовол 1987 року народження.