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    Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі

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    Стартує проект за фінансової підтримки Нідерландів для зміцнення верховенства права та порядку в Україні - Нідерланди виділять $5 млн для зміцнення безпеки на Донбасі
    Стартує проект за фінансової підтримки Нідерландів для зміцнення верховенства права та порядку в Україні

    Загалом бюджет програми складає $80 млн і підтримується 11 міжнародними партнерами

    Нідерланди в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру виділять для України $5 млн на зміцнення безпеки і урегулювання ситуації в Донецьких та Луганських областях.

    Про це повідомляє пресслужба ПРООН.

    Зазначається, що проект під назвою «Посилення національної та місцевої спроможності для ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України» має втілитися у життя за 3 роки – до середини 2022 року.

    «Основна увага проекту буде спрямована на зміцнення безпеки і верховенства права та посилення згуртованості суспільства на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Він опиратиметься на роботу, проведену Програмою ООН із відновлення та розбудови миру в межах попередніх проектів для стабілізації та підвищення рівня громадської безпеки в цих областях», – повідомляє прес-служба ПРООН.

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    В рамках проекту проводитиметься співпраця з місцевими інституціями, що відповідають за безпеку і благополуччя жителів сходу країни, розвиватиметься співпраця цих інституцій з місцевими громадами. Створюватимуться нові та покращуватимуться старі механізми для вирішення конфліктів, надаватимуться послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців.

    «Маргіналізовані та неблагополучні верстви населення найбільше страждають через неефективну й непрозору роботу правоохоронних органів і судів. Новий компонент Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Нідерландів, має покращити громадську безпеку, доступ до правосуддя та забезпечення правопорядку і вирішити складні проблеми, спричинені затяжним збройним конфліктом на сході України», - зазначила Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

    Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН, працює вона у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Житомирській областях. Загалом бюджет програми складає 80 млн доларів і підтримується 11 міжнародними партнерами.

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