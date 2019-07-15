На Донеччині поліції здались двоє колишніх бойовиків «ДНР»
Обидва незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим в районі Станкострою у Краматорську
Двоє екс-бойовиків так званої «ДНР» здались правоохоронцям. Про це повідомили у Краматорському відділі поліції Донецької області.
Так, до Краматорського відділу поліції звернулись двоє місцевих жителів 1975 та 1979 років народження.
Чоловіки повідомили, що у травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували у рядах «службовців» так званої «ДНР». Обидва незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим в районі Станкострою в місті Краматорськ.
До їх обов’язків входили огляд автотранспорту та перевірка документів у водіїв та пасажирів. У якості оплати — копійки та продукти харчування.
Після звільнення міста колишні найманці почали ретельно приховувати інформацію про свою роботу на терористів.
Наразі у відношенні учасників незаконного збройного формування розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ чоловіки не скоювали тяжких злочинів, їх буде звільнено від кримінальної відповідальності.