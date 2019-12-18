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    Доба на Донбасі: під час обстрілу бойовиків загинув військовий

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    Доба на Донбасі: під час обстрілу бойовиків загинув військовий

    Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. 

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:

    • двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Кримського — з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поряд населеного пункту Травневе — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • в районі населеного пункту Широкине — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
    • поряд Мар’їнки — з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

    Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

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