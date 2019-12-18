Доба на Донбасі: під час обстрілу бойовиків загинув військовий
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів:
- двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази неподалік Кримського — з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поряд населеного пункту Травневе — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- в районі населеного пункту Широкине — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
- поряд Мар’їнки — з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.
Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.