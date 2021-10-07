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    Єрмак з Нуланд обговорили участь США в мирному процесі на Донбасі

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    Єрмак обговорив посилення ролі США в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі із з Вікторією Нуланд - Єрмак з Нуланд обговорили участь США в мирному процесі на Донбасі
    Єрмак обговорив посилення ролі США в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі із з Вікторією Нуланд
    Фото з відкритих джерел

    Нуланд і Єрмак обговорили ситуацію з безпекою навколо України

    Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, під час якого, серед іншого, обговорювалося питання участі США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Єрмак повідомив у Твіттері.

    «Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі «нормандської четвірки», важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України», – написав голова ОП.

    Раніше у Державному департаменті США заявили, що готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму і Донбасу, але є певні умови.

    Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає «мінський формат» «мертвою історією».

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    Теги: Нормандський формат Донбас США Вікторія Нуланд Андрій Єрмак
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    Єрмак з Нуланд обговорили участь США в мирному процесі на Донбасі