Єрмак з Нуланд обговорили участь США в мирному процесі на Донбасі

Єрмак обговорив посилення ролі США в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі із з Вікторією Нуланд

Нуланд і Єрмак обговорили ситуацію з безпекою навколо України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, під час якого, серед іншого, обговорювалося питання участі США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це Єрмак повідомив у Твіттері.

«Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України, перспективи діалогу в форматі «нормандської четвірки», важливість посилення ролі США в переговорному процесі щодо мирного врегулювання на Сході України», – написав голова ОП.

Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP



Обговорили безпекову ситуацію навколо , перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 7, 2021

Раніше у Державному департаменті США заявили, що готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму і Донбасу, але є певні умови.

Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає «мінський формат» «мертвою історією».

Читайте також: