Євросоюз закликав Ізраїль і Палестину до прямих переговорів

ЄС просить всі сторони конфлікту дотримуватися міжнародного гуманітарного права і уникати подальшої ескалації

Євросоюз засудив насильство в районі Сектора Гази та Ізраїлю. Про це заявив головний речник Єврокомісії з закордонних справ Петер Стано, повідомляє «Анадолу».

«Останні події та ескалація лише ілюструють необхідність відновлення переговорів з пошуку стійкого, мирного вирішення поточної ситуації», – сказав Стано.

Дипломат також засудив насильство відносно цивільного населення.

«Те, що відбувається на палестинських територіях, на окупованому Західному березі, у Східному Єрусалимі і в Секторі Гази та навколо нього, насправді глибоко хвилює Європейський Союз», – заявив Стано, додавши, що «стрільба ракетами» з Сектора Гази по цивільному населенню Ізраїлю була «абсолютно неприйнятною».

Крім того, Єврокомісія закликала всі сторони конфлікту дотримуватися міжнародного гуманітарного права і уникати подальшої ескалації, щоб захистити життя цивільного населення.

Постійні дипломатичні зусилля ЄС спрямовані на термінове припинення «недавнього сплеску насильства» і відновлення «політичного горизонту».

Напередодні ввечері Ізраїль та Палестина повідомили про жертв ракетних обстрілів.

Також прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що терористи «заплатять високу ціну» за обстріл території Ізраїлю 11 травня.

Зазначимо, внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.