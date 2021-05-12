«Вибухнула громадянська війна»: в ізраїльському місті Лод ввели надзвичайний стан

Охоплені вогнем автівки під час протестів у місті Лод

У Лоді відправлять додаткові підрозділи прикордонної поліції з Юдеї та Самарії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про введення режиму надзвичайного стану в місті Лод у 20 кілометрах від Тель-Авіва.

У канцелярії Нетаньягу повідомили, що глава уряду погодився з оголошенням особливого надзвичайного стану в Лоді.

У свою чергу, міністр внутрішньої безпеки Охана оголосив, що «негайно приступить до виконання своїх повноважень в цьому питанні».

У Лоді також відправлять додаткові підрозділи прикордонної поліції з Юдеї та Самарії.

Israeli special police forces arrived in Lod amid riots pic.twitter.com/OjNxS5j6D7 — ELINT News (@ELINTNews) May 11, 2021

Кілька годин тому мер Лода Яір Ревіво звернувся до Нетаньягу, заявивши про те, що в місті «вибухнула громадянська війна».

#BREAKING Israel seems to have lost control of Lod. Some residents are being evacuated to the safety by the municipality. pic.twitter.com/W70XPbg8wS — INTELSky (@Intel_Sky) May 11, 2021

«Весь Ізраїль має знати, це повна втрата контролю. Це немислимо. Горять синагоги, підпалені сотні машин. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях. Кожну хвилину загоряється машина, синагога або школа. В нашу нову ратушу увірвалися та підпалили. В Лоді вибухнула громадянська війна», – заявив мер.

Situation getting out of hand in Lod. An Arab citizen shoots at Israeli police with an automatic weapon. #Israel pic.twitter.com/nxPfcAh14V — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

За інформацією ЗМІ, безлади почалися після насильницької смерті ізраїльтянина-араба, що викликала хвилювання серед арабської меншини.

25-річний араб був смертельно поранений вогнепальною зброєю, в зв'язку з цим затриманий 34-річний підозрюваний, йдеться в поліцейському повідомленні.

До слова, Ізраїль призиває п'ять тисяч резервістів через ракетні обстріли із Сектора Гази.

Напередодні ввечері Ізраїль та Палестина повідомили про жертв ракетних обстрілів.

Також прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що терористи «заплатять високу ціну» за обстріл території Ізраїлю 11 травня.

Зазначимо, внаслідок атаки з Сектора Гази аеропорт Тель-Авіва імені Бен Гуріона ввечері 11 травня опинився під обстрілом. Український літак авіакомпанії МАУ не дочекався дозволу на посадку, тому його скерували на Кіпр.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася в неділю, 10 травня. З тих пір «Хамас» з Сектора Гази випустив по Ізраїлю понад 600 ракет, поранивши кількох людей. У відповідь ізраїльські військові почали операцію «Страж стін».

Обстріли почалися через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму панівного у Секторі Гази ісламського угруповання «Хамас». Палестинські бойовики вимагали від Ізраїлю вивести війська з комплексу мечеті Аль-Акса, де сотні палестинських протестувальників отримали поранення під час сутичок з ізраїльською поліцією. Водночас поліція Ізраїлю заявила про 17 постраждалих співробітників.

На тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа.

У вівторок «Хамас» висунув ультиматум Ізраїлю, Тель-Авів допустив сухопутну операцію в Газі.