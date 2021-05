«Вибухнула громадянська війна»: в ізраїльському місті Лод ввели надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про введення режиму надзвичайного стану в місті Лод у 20 кілометрах від Тель-Авіва.

У канцелярії Нетаньягу повідомили, що глава уряду погодився з оголошенням особливого надзвичайного стану в Лоді.

У свою чергу, міністр внутрішньої безпеки Охана оголосив, що «негайно приступить до виконання своїх повноважень в цьому питанні».

У Лоді також відправлять додаткові підрозділи прикордонної поліції з Юдеї та Самарії.

Кілька годин тому мер Лода Яір Ревіво звернувся до Нетаньягу, заявивши про те, що в місті «вибухнула громадянська війна».

#BREAKING Israel seems to have lost control of Lod. Some residents are being evacuated to the safety by the municipality. pic.twitter.com/W70XPbg8wS