Брати Добкіни не проходять у парламент
Дмитро та Михайло Добкіни
Дмитро Добкін програв мажоритарний округ, а Михайло з Опоблоком не подалав 5% бар’єр
Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.
Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.
Нагадаємо, Михайло Добкін був 15 у списку партії «Опозиційний блок», яка наразі не долає 5% бар’єр для проходження в парламент.
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Дмитро Добкін балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 100% голосів. Добкін йде третім із 16,20% підтримки.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу43.10%
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ОПЗЖ12.94%
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Європейська солідарність8.18%
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Батьківщина8.18%
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Голос5.92%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.98%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.08%
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Українська стратегія Гройсмана2.33%
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Партія Шарія2.25%
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Свобода2.19%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Лідирує на окрузі кандидат від «Слуги народу» Олександр Літвінов.
До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.
Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.
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