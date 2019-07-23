Брати Добкіни не проходять у парламент



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Дмитро та Михайло Добкіни

Дмитро Добкін програв мажоритарний округ, а Михайло з Опоблоком не подалав 5% бар’єр

Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.

Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.

Нагадаємо, Михайло Добкін був 15 у списку партії «Опозиційний блок», яка наразі не долає 5% бар’єр для проходження в парламент.

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Дмитро Добкін балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 100% голосів. Добкін йде третім із 16,20% підтримки.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Лідирує на окрузі кандидат від «Слуги народу» Олександр Літвінов.

До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.

Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.