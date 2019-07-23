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    Політика

    Брати Добкіни не проходять у парламент

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    Дмитро та Михайло Добкіни - Брати Добкіни не проходять у парламент
    Дмитро та Михайло Добкіни

    Дмитро Добкін програв мажоритарний округ, а Михайло з Опоблоком не подалав 5% бар’єр

    Брати Михайло і Дмитро Добкіни не потрапляють до нового складу Верховної Ради.

    Про це свідчить інформація із сайту ЦВК.

    Нагадаємо, Михайло Добкін був 15 у списку партії «Опозиційний блок», яка наразі не долає 5% бар’єр для проходження в парламент.

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    Дмитро Добкін балотувався по харківському 178-му округу. Наразі там вже пораховано 100% голосів. Добкін йде третім із 16,20% підтримки.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.10%
    • ОПЗЖ
      12.94%
    • Європейська солідарність
      8.18%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Голос
      5.92%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.98%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.08%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.33%
    • Партія Шарія
      2.25%
    • Свобода
      2.19%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Лідирує на окрузі кандидат від «Слуги народу» Олександр Літвінов.

    До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.

    Раніше ЦВК оприлюднила імена вже 40 нардепів-мажоритарників.

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