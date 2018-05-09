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    Добкін «взяв Берлін». Депутат записав відео на фоні Рейхстагу

    Депутат розповів у відео, що зараз будівля Рейхстагу відремонтована, але «наші діди його трохи підрозібрали»
    Народний депутат України Михайло Добкін записав спеціальне відеозвернення до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на фоні німецького Рейхстагу, діючого парламенту ФРН. Відповідне відео він виклав у себе на Facebook. У ньому парламентар каже, що відео було записане вночі 9 травня. «Настало 9 травня. Ми як і збиралися – у
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    Депутат розповів у відео, що зараз будівля Рейхстагу відремонтована, але «наші діди його трохи підрозібрали»

    Народний депутат України Михайло Добкін записав спеціальне відеозвернення до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на фоні німецького Рейхстагу, діючого парламенту ФРН. Відповідне відео він виклав у себе на Facebook.

    У ньому парламентар каже, що відео було записане вночі 9 травня.

    «Настало 9 травня. Ми як і збиралися – у Берліні. Ось він Рейхстаг який, відремонтований. Але наші діти його трохи підрозібрали. Вони заслужили тоді. Це зараз вони хороші, мабуть. З Днем Перемоги! Зі святом! Нас багато і з кожним роком стає все більше і більше», - сказав на відео депутат.

    Разом з депутатом на відео також присутні інші люди, які стоять позаду Добкіна.

    У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

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    Німеччина акція Друга світова війна Михайло Добкін Берлін
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