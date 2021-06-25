Добкін змусив роздягнутися нардепку від «Голосу»

Колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Добкін посперечався з чинною нардепкою Юлію Клименко від партії «Голос»

Суперечка почалася з Януковича

Колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Добкін ввечері 24 червня 2021 року змусив чинну нардепку Юлію Клименко від партії «Голос» роздягнутися в прямому етері телеканалу «Україна 24» через колір її вбрання, розповідає УНІАН.

Суперечка почалася з того, що Клименко заявила, що Янукович обдурив усю країну.

Після цього Добкін звернув увагу на білий і блакитний колір у вбранні Клименко.

«Янукович надурив і вас, якщо ви в біло-блакитному сюди прийшли», – сказав він.

У відповідь на його зауваження Клименко демонстративно зняла з себе білий піджак.

«Заради вас я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне, я буду в синьому», – сказала вона.

Ведуча зазначила, що Добкін змушує жінок роздягатися.

«Те, що сталося - це мій дар. Я не винен, це мені від батьків дісталося», – сказав він.

Нагадаємо, Добкін знову претендує очолити Харків. Йде як самовисуванець.

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