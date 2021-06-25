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    Добкін змусив роздягнутися нардепку від «Голосу»

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    Колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Добкін посперечався з чинною нардепкою Юлію Клименко від партії &laquo;Голос&raquo; - Добкін змусив роздягнутися нардепку від «Голосу»
    Колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Добкін посперечався з чинною нардепкою Юлію Клименко від партії «Голос»
    фото: скріншот

    Суперечка почалася з Януковича

    Колишній народний депутат від Партії регіонів Михайло Добкін ввечері 24 червня 2021 року змусив чинну нардепку Юлію Клименко від партії «Голос» роздягнутися в прямому етері телеканалу «Україна 24» через колір її вбрання, розповідає УНІАН.

    Суперечка почалася з того, що Клименко заявила, що Янукович обдурив усю країну.

    Після цього Добкін звернув увагу на білий і блакитний колір у вбранні Клименко.

    «Янукович надурив і вас, якщо ви в біло-блакитному сюди прийшли», – сказав він.

    У відповідь на його зауваження Клименко демонстративно зняла з себе білий піджак.

    «Заради вас я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне, я буду в синьому», – сказала вона.

    Ведуча зазначила, що Добкін змушує жінок роздягатися.

    «Те, що сталося - це мій дар. Я не винен, це мені від батьків дісталося», – сказав він.

    Нагадаємо, Добкін знову претендує очолити Харків. Йде як самовисуванець.

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    Теги: скандал Михайло Добкін партія Голос
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    Добкін змусив роздягнутися нардепку від «Голосу»