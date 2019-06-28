Соратник Вакарчука: Нам важливо не повторити помилку «Самопомочі»



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Заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин Фото: Главком

У партії «Голос» кажуть, що долю «Самопомочі» скоріше повторить «Слуга народу», ніж вони

Заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин в інтерв’ю «Главкому» розказав, які запобіжники має партія, аби не повторити шлях «Самопомочі», яка за одну парламентську каденцію розвалилася.

«У нас достатньо молодий список, середній вік менше 37 років, але при цьому ми орієнтувалися на людей, які вже чогось досягли в бізнесі чи громадській діяльності. Зараз ми постійно дискутуємо, час від часу збираємося вечорами просто поспілкуватися без якоїсь конкретної теми. Нам важливо не повторити помилку «Самопомочі», де достатньо сильні і цікаві гравці в перший раз зібралися разом ледь не в переддень парламенту», - наголосив Юрчишин.

Зазначимо, у 2014 році «Самопоміч» уособлювала запит на нові обличчя. А тепер цей запит уособлюють «Голос» і «Слуга народу». При цьому досвід «Самопомочі» не дуже надихає – фракція «нових облич» просто розвалилась і тепер не має шансів пройти до Ради.

На зауваження «Главкому», що Садовий сам хвалився, що особисто знав тільки 10% списку, заступник голови партії «Голос» відповів, що той самий челендж зараз у «Слуги народу».

«Коли зустрічаєшся з їхніми представниками («Слуги народу», - ред.) на ефірах і запитуєш про когось зі списку чи з мажоритарки, вони кажуть, що їх не знають. Бо у них іде поділ: 30% – це експерти, 30% – прихильники, 30% – регіональні представники», - підсумував Юрчишин.

Раніше Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.