Щоб не передумав? У «Голосі» вимагають від Притули письмової заяви про вихід з партії

У партії переконані, що «особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади взяли гору над спільною ціллю»

Керівництво партії також закликало визначитися тих, хто піде слідом за Притулою

У понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос». Про це політик та телеведучий повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Аби уникнути спекуляцій, у партії «Голос» зробили заяву і зажадали від однопартійця письмової заяви про вихід.

«Ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує. Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально. Бажання окремих партійців «Голосу» відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, і йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є «Голос», – йдеться у повідомленні.

Раніше Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».