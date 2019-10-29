Доброволець розповів, для чого МВС заносить активістів до бази на розшук
Аби паралізувати протестний рух, влада може вдатися до масових затримань активістів?
Хтось методично вносить активних громадян до баз на розшук з тим, аби в разі масових протестів мати підстави для затримань. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив доброволець, учасник акції «Ні капітуляції!» Олексій Бик.
Він пригадав історію, яка трапилася із ним на початку жовтня на під’їзді до Золотого, коли на одному з блокпостів активісту повідомили про те, що він перебуває у розшуку. «У всіх, хто був у колоні, починають перевіряти документи, звіряти з базами даних. Коли до мене дійшла черга, дуже довго не було відповіді від бази даних. Аж потім кажуть: ви в списку на розшук, стаття 187 (розбій), частина 2, або 3. Ніби ще з 2014-го року», - розповів Олексій. Потім з’ясувалося, що у Печерському райвідділі МВС Києва, який нібито і вніс Бика до бази на розшук, не виявилося жодних документів, які б свідчили про підстави внесення добровольця до бази.
На його думку, відомості вносяться до бази на розшук для того, аби мати підстави для затримань і заважати активістам брати участь у подальших протестах. «По суті, виходить, хтось невідомий методично вносить таких, як я, в базу на розшук, не маючи на це ніяких підстав. Для чого? Відповідь проста. Якщо починаються масові акції протестів, почалися б затримання. Сотні таких, як я, можна було би затримати одночасно на 72 години, скажімо», - вважає Бик.
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