Доброволець розповів, для чого МВС заносить активістів до бази на розшук



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Доброволець, поет, співак Олексій Бик Фото: Facebook Володимира Осипенка

Аби паралізувати протестний рух, влада може вдатися до масових затримань активістів?

Хтось методично вносить активних громадян до баз на розшук з тим, аби в разі масових протестів мати підстави для затримань. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив доброволець, учасник акції «Ні капітуляції!» Олексій Бик.

Він пригадав історію, яка трапилася із ним на початку жовтня на під’їзді до Золотого, коли на одному з блокпостів активісту повідомили про те, що він перебуває у розшуку. «У всіх, хто був у колоні, починають перевіряти документи, звіряти з базами даних. Коли до мене дійшла черга, дуже довго не було відповіді від бази даних. Аж потім кажуть: ви в списку на розшук, стаття 187 (розбій), частина 2, або 3. Ніби ще з 2014-го року», - розповів Олексій. Потім з’ясувалося, що у Печерському райвідділі МВС Києва, який нібито і вніс Бика до бази на розшук, не виявилося жодних документів, які б свідчили про підстави внесення добровольця до бази.

На його думку, відомості вносяться до бази на розшук для того, аби мати підстави для затримань і заважати активістам брати участь у подальших протестах. «По суті, виходить, хтось невідомий методично вносить таких, як я, в базу на розшук, не маючи на це ніяких підстав. Для чого? Відповідь проста. Якщо починаються масові акції протестів, почалися б затримання. Сотні таких, як я, можна було би затримати одночасно на 72 години, скажімо», - вважає Бик.

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