Економіст дав прогноз щодо курсу долара в березні



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Очікується сезонне підвищення попиту на валюту з боку імпортерів і збільшення гривневої ліквідності в банківській системі

Експерт назвав рамки коливань курсу долара в Україні

Завищений показник витрат державного бюджету України змусить чинний уряд або почати секвестр (скорочення витрат) головного кошторису країни, або збільшити обсяги боргового фінансування за рахунок внутрішніх позик.

Про це Вадим Бардась, аналітик Європейського інвестиційного центру, розповів в коментарі сайту «Сьогодні».

«Разом із тим ділова активність в глобальній економіці буде знижуватися, що вплине на настрої нерезидентів і обсяги валютних надходжень експортерів. З огляду на високі валютні резерви, Національний банк має всі можливості для контролю ситуації на міжбанку, тому в короткостроковому періоді курс долара залежатиме від дій НБУ», – каже економіст.

«Оскільки очікується сезонне підвищення попиту на валюту з боку імпортерів і збільшення гривневої ліквідності в банківській системі, Нацбанк утримуватиме курс долара в коридорі 24-25 гривень з повзучою девальвацією гривні до позначки 25 грн/дол», – поділився думкою експерт.

Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.

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