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    Долар продовжує рости. НБУ встановив курс на 22 червня

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    Долар продовжує рости. НБУ встановив курс на 22 червня
    Фото: з відкритих джерел

    Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Національний банк України на 22 червня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,19 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1935 гривень за 1 долар (+0,0223 грн). При цьому курс долара на 18 червня становить 27,1712 гривень за 1 долар.

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    Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,19 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 32,38 гривень за євро.

    Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

    Теги: Національний банк курс валют НБУ
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    Долар продовжує рости. НБУ встановив курс на 22 червня