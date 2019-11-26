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    Долар уперше за чотири роки впав нижче 24 гривень

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    Долар уперше за чотири роки впав нижче 24 гривень

    Востаннє долар коштував менше 24 грн на початку січня 2016 року

    Курс долара на міжбанківському ринку України у вівторок, 26 листопада 2019 року, досяг позначки 23,96/23,99 гривні.

    Про це свідчать дані компанії Укрдилінг.

    За даними Укрдилінгу, курс долара на міжбанківському ринку України станом на 13:24, 26 листопада 2019 року, становив 23,96/23,99 гривні, курс євро – 26,3895/26,4201 грн.

    Востаннє долар коштував менше 24 грн на початку січня 2016 року.

    Зазначимо, Національний банк України на вівторок, 26 листопада 2019 року, зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок – до 24,0538 грн за долар проти 24,1643 грн за долар у понеділок.

    Як повідомлялось, гривня з початку 2019 року зміцнилась по відношенню до долара на 9,1%, і це найкращий результат серед усіх нацвалют світу.

     

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