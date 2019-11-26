Через місяць купюри у п'ять гривень замінять монетами



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Банкноти номіналом 5 гривень замінять на монети

Тривалість життя монет є значно вищою, ніж банкнот дрібних номіналів, пояснили в НБУ

20 грудня в Україні буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень. Крім того, у середині 2020 року в обіг введуть монети номіналом 10 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів», - заявили в НБУ.

Зазначається, що монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки, тому банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів.

Нагадаємо, з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути дійсним платіжним засобом в Україні.