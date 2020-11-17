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    Долітались. Україна заарештувала ще 44 російських літаки за польоти до Криму

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    Загалом Україна наклала арешт вже на 109 літаків (ілюстративне фото) - Долітались. Україна заарештувала ще 44 російських літаки за польоти до Криму
    Загалом Україна наклала арешт вже на 109 літаків (ілюстративне фото)
    Фото: Erik/Flickr

    Україна заарештувала 44 літаки російських авіакомпаній за польоти до окупованого Криму

    Український суд заарештував 44 літаки авіакомпаній РФ, які порушили заборону на польоти до окупованого Криму. Про це повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя.

    Слідство встановило факт порушення зі сторони 44 літаків російських авіакомпаній, прокуратура ж домоглася арешту в суді.

    «Оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова», – повідомили у прокуратурі.

    Окупаційна влада РФ наразі забезпечує роботу аеропорту Сімферополя регулярно приймає рейси з території Російської Федерації.

    Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

    Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

    Крім того, РФ інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

    Теги: Крим Росія Україна
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