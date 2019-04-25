Бойовики на Донеччині захопили храм Православної церкви України



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Фото: Донецька єпархія УПЦ КП

Окупаційна влада має намір не допустити священика у найближчі дні звершити Великодні богослужіння

Представники «правоохоронних органів» так званої «ДНР» натиснули на голову та депутатів сільської ради с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського р-ну, Донецької області відібрати стародавній храм. Про це повідомили на офіційній сторінці Донецької єпархії Православної церкви України (УПЦ КП) у Facebook.

В єпархії повідомили, що прийшла сумна звістка з тимчасово окупованої території.

«... представники «правоохоронних органів» так званої «ДНР» натиснули на голову та депутатів сільської ради с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського р-ну, Донецької області відібрати наш стародавній храм», — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначено, що у 90 роках цей храм, який був майже зруйнований за часи радянської влади, передали Донецькій єпархії УПЦ КП (ПЦУ).

«Монументальний живопис, чудові ікони на стінах храму виконували відомі художники і архітектори України. Сьогодні вранці нам повідомили, що цей український храм найближчим часом буде переданий представникам Московського патріархату», — зазначено у повідомленні.

В єпархії зазначають, що невідомо яким чином окупаційна влада не допустить священика у найближчі дні звершити Великодні богослужіння.

«Є небезпека фізичної розправи над духовенством УПЦ (ПЦУ) у Тельманівському р-ні. Закликаємо всіх небайдужих українців вознести свої сердечні молитви за наш храм і багатостраждальне духовенство, яке залишилося на тій території», — зазначено у повідомленні.