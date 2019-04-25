На окупованому Донбасі випускникам шкіл для отримання атестату висунули умову



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За даними військової розвідки, загальноосвітніх школах складати випускні іспити для отримання «свідоцтва про середню освіту» мають право тільки учні, які оформили «паспорт громадянина «ДНР»/«ЛНР»

Російські окупаційні адміністрації посилюють вимоги до діяльності середніх та вищих навчальних закладів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, у загальноосвітніх школах складати випускні іспити для отримання «свідоцтва про середню освіту» мають право тільки учні, які оформили «паспорт громадянина «ДНР»/«ЛНР». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО).

«Зареєструватися кандидатами на навчання до вищих і середніх навчальних професійно-технічних закладів дозволено тільки юнакам, які перебувають на військовому обліку», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними військової розвідки, у травні розпочинається примусовий набір студентів на військові кафедри для навчання за програмою військової підготовки сержантів запасу з подальшим призовом на військову службу. У такий спосіб російське окупаційне командування планує протягом двох наступних років повністю укомплектувати сержантським складом підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

Як повідомлялось, окупанти розікрали кошти на укріплення позицій артилерійських і танкових підрозділів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.