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    У районі операції Об’єднаних сил помер солдат з Вінниччини

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    Володимир&nbsp;Рибачук пішов на військову службу за контрактом 15 вересня 2016 року - У районі операції Об’єднаних сил помер солдат з Вінниччини
    Володимир Рибачук пішов на військову службу за контрактом 15 вересня 2016 року
    Колаж: vn.20minut.ua

    Попередня причина смерті бійця – проблеми з серцем

    У зоні проведення операції Об’єднаних сил 5 липня помер старший солдат із Вінниччини Володимир Рибачук. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

    «5 липня 2021 року в зоні ООС помер наш земляк, житель Чечельницької територіальної громади Рибачук Володимир Миколайович», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Рибачук пішов на військову службу за контрактом 15 вересня 2016 року. Він брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

    Як уточнив у Facebook голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, старший солдат Рибачук служив у 9-му окремому мотопіхотному батальйоні м.Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади. Помер на місці несення служби в зоні проведення ООС, попередня причина смерті – проблеми з серцем.

    Володимир Рибачук народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у с. Білий Камінь Чечельницького (нині Гайсинського) району. Спеціальну освіту з 1994 р. по 1996 року здобував в Ольгопільському СПТУ.

    Поховають бійця 8 липня у рідному селі.

    Нагадаємо, у понеділок, 5 липня, 114 порушень режиму припинення вогню зафіксували спостерігачі ОБСЄ у Донецькій області та 220 – на Луганщині.

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    Теги: Донбас смерть військові Вінниччина Операція Об’єднаних сил солдат
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    У районі операції Об’єднаних сил помер солдат з Вінниччини