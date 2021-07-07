У районі операції Об’єднаних сил помер солдат з Вінниччини

Володимир Рибачук пішов на військову службу за контрактом 15 вересня 2016 року

Попередня причина смерті бійця – проблеми з серцем

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 5 липня помер старший солдат із Вінниччини Володимир Рибачук. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«5 липня 2021 року в зоні ООС помер наш земляк, житель Чечельницької територіальної громади Рибачук Володимир Миколайович», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рибачук пішов на військову службу за контрактом 15 вересня 2016 року. Він брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Як уточнив у Facebook голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, старший солдат Рибачук служив у 9-му окремому мотопіхотному батальйоні м.Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади. Помер на місці несення служби в зоні проведення ООС, попередня причина смерті – проблеми з серцем.

Володимир Рибачук народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у с. Білий Камінь Чечельницького (нині Гайсинського) району. Спеціальну освіту з 1994 р. по 1996 року здобував в Ольгопільському СПТУ.

Поховають бійця 8 липня у рідному селі.

Нагадаємо, у понеділок, 5 липня, 114 порушень режиму припинення вогню зафіксували спостерігачі ОБСЄ у Донецькій області та 220 – на Луганщині.