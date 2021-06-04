Донорський скандал: у Болгарії пересаджували органи від бідних українців

дДержавна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману

У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів. У ньому фігурує державна клініка, яка пересаджувала нирки від українських донорів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров, передає Euractiv.

Повідомляється, що при колишньому уряді Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови, щодо яких є передумови вважати, що вони продавали свої нирки.

При цьому з'ясувалося, що нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. За тією схемою донорами були нібито «племінники» багатих пацієнтів. У зв'язку з обставинами, що з'ясувалися, Міністерство охорони здоров'я вважає, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство Болгарії.

Також з'ясувалося, що один з високопоставлених чиновників за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки.

Всього за два роки в цій клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.

Тим часом, у зв’язку із пандемією коронавірусу в Україні кількість донорів крові зменшується. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті.