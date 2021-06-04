  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Донорський скандал: у Болгарії пересаджували органи від бідних українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами - Донорський скандал: у Болгарії пересаджували органи від бідних українців
    Нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами
    Фото: viv.tsn.ua

    дДержавна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману

    У Болгарії розгорівся скандал, пов'язаний з пересадкою органів. У ньому фігурує державна клініка, яка пересаджувала нирки від українських донорів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Стойчо Кацаров, передає Euractiv.

    Повідомляється, що при колишньому уряді Бойка Борисова державна клініка виконувала операції з пересадки органів багатим людям з Ізраїлю, Японії та Оману. Донорами, як правило, виступали громадяни України та Молдови, щодо яких є передумови вважати, що вони продавали свої нирки.

    При цьому з'ясувалося, що нирки пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами. За тією схемою донорами були нібито «племінники» багатих пацієнтів. У зв'язку з обставинами, що з'ясувалися, Міністерство охорони здоров'я вважає, що ці люди не були родичами, як того вимагає законодавство Болгарії.

    Також з'ясувалося, що один з високопоставлених чиновників за такою схемою зумів потрапити в початок списку очікування і отримав трансплантацію печінки.

    Всього за два роки в цій клініці провели 14 пересадок, де донорами були громадяни України та Молдови.

    Тим часом, у зв’язку із пандемією коронавірусу в Україні кількість донорів крові зменшується. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті.

    Теги: Болгарія лікарня скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Донорський скандал: у Болгарії пересаджували органи від бідних українців